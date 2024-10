Omicidio Tramontano, Alessandro Impagnatiello in aula. La mamma di Giulia: «È ora di fare giustizia» (Di lunedì 21 ottobre 2024) «Il mondo già non è un posto giusto all'altezza di queste due vite. In tutto questo orrore però ora è tempo che sia fatta giustizia e la giustizia in questi casi Leggo.it - Omicidio Tramontano, Alessandro Impagnatiello in aula. La mamma di Giulia: «È ora di fare giustizia» Leggi tutta la notizia su Leggo.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) «Il mondo già non è un posto giusto all'altezza di queste due vite. In tutto questo orrore però ora è tempo che sia fattae lain questi casi

Omicidio Ziliani - le figlie e il fidanzato di entrambe in aula per l’Appello. In due chiedono la giustizia riparativa - Anche l’avvocato Stefania Prestipino chiede una nuova perizia e attenuanti per Mirto. Invece saltò fuori che la donna, il cui corpo fu disseppellito tre mesi dopo da una piena, era stata uccisa dalle ragazze e dal fidanzato di entrambe, il 29enne sopranista Mirto Milani. FACEBOOK LAURA ZILIANI Le figlie, Silvia e Paola Zani, 29 e 21 anni, all’epoca si precipitarono a diffondere accorati appelli ... (Ilgiorno.it)

Omicidio Ziliani - concessa la giustizia riparativa per Mirto Milani e chiesta la conferma dei tre ergastoli - Mirto Milani, bergamasco originario di Roncola, potrà accedere al processo di giustizia riparativa, come da lui richiesto. . La decisione è arrivata questa mattina (venerdì 18 ottobre) dalla la Corte d’Appello di Brescia, durante la prima udienza del processo di secondo grado a carico del 30enne e delle due sorelle Silvia e Paola Zani, tutti condannati in primo grado all’ergastolo per ... (Bergamonews.it)

Omicidio Ziliani - concessa la giustizia riparativa per Mirto Milani - Per loro, l’avvocato generale Domenico Chiaro che rappresenta l’accusa ha chiesto la conferma della condanna e la sentenza è prevista per il 22 novembre. La decisione è arrivata questa mattina (venerdì 18 ottobre) dalla la Corte d’Appello di Brescia, durante la prima udienza del processo di secondo grado a carico del 30enne e delle due sorelle Silvia e Paola Zani, tutti condannati in primo grado ... (Bergamonews.it)