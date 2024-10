Nubifragio in Calabria, allagamenti a Lamezia Terme: così una famiglia viene portata in salvo – Le immagini della Guardia Costiera (Di lunedì 21 ottobre 2024) allagamenti a Lamezia Terme in Calabria dove si stanno registrando forti disagi per il maltempo. Nella zona industriale di San Pietro Lametino alcune abitazioni si sono allagate e alcune persone sono state salvate grazie all’utilizzo di un gommone. La città di Lamezia Terme si è svegliata con molte strade segnate in più punti da voragini e con difficoltà per la circolazione veicolare. Ai disagi creatisi sulla statale 280 dei Due Mari, infatti, si aggiungono quelli che hanno interessato la viabilità cittadina da via delle Terme, e zona circostante l’ospedale, a via Marconi, passando per via Perugini e viale San Bruno, la strada che collega il centro città con la zona scalo della stazione centrale e l’aeroporto. L'articolo Nubifragio in Calabria, allagamenti a Lamezia Terme: così una famiglia viene portata in salvo – Le immagini della Guardia Costiera proviene da Il Fatto Quotidiano. Ilfattoquotidiano.it - Nubifragio in Calabria, allagamenti a Lamezia Terme: così una famiglia viene portata in salvo – Le immagini della Guardia Costiera Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)indove si stanno registrando forti disagi per il maltempo. Nella zona industriale di San Pietro Lametino alcune abitazioni si sono allagate e alcune persone sono state salvate grazie all’utilizzo di un gommone. La città disi è svegliata con molte strade segnate in più punti da voragini e con difficoltà per la circolazione veicolare. Ai disagi creatisi sulla statale 280 dei Due Mari, infatti, si aggiungono quelli che hanno interessato la viabilità cittadina da via delle, e zona circostante l’ospedale, a via Marconi, passando per via Perugini e viale San Bruno, la strada che collega il centro città con la zona scalostazione centrale e l’aeroporto. L'articoloinunain– Leproda Il Fatto Quotidiano.

