Notte di passione tra Shaila e Javier nella Casa del Grande Fratello: coinquiline in fuga, cosa è successo stanotte – VIDEO (Di lunedì 21 ottobre 2024) Scandalo al Grande Fratello: effusioni bollenti tra Shaila e Javier costringono Amanda e Mariavittoria a lasciare la stanza. L'articolo Notte di passione tra Shaila e Javier nella Casa del Grande Fratello: coinquiline in fuga, cosa è successo staNotte – VIDEO proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Grande Fratello - Iago - Jessica e Mariavittoria ironizzano sul flirt tra Shaila e Javier (ma non sanno ancora che…) - In realtà probabilmente scopriranno questa sera in puntata che il bacio è (o almeno sembrerebbe essere) già arrivato e che tra i due si sarebbe consumato anche qualcosa in più. Jessica: “Shaila, ma un bacio no eh? dici è troppo presto” Iago: “per la puntata 24…ai miei tempinera diverso…” Shaila: “Io sono una persona SERIA (??), quando avrò la sicurezza al 100%, bacerò!” Abbiamo la FINTA ... (Isaechia.it)

Grande Fratello - notte di passione tra Shaila Gatta e Javier Martinez : le immagini bollenti (Video) - Quando sto con lui mi sento bene. Poi è un bel ragazzo ed ha tante cose da raccontare. Nella Casa del Grande Fratello, Shaila Gatta e Javier Martinez si sono lasciati andare ad una notte di passione. twitter. Ovvio che a volte ho delle resistenze e sto capendo il perché di queste resistenze. Ho messo un punto con Lorenzo, ora c’è un quieto vivere, ho specificato che siamo amici e nulla più. (Isaechia.it)

Shaila Gatta - triangolo di fuoco al Grande Fratello : nuovo cambio di rotta! Torna la confusione tra Javier e Lorenzo - . Shaila Gatta è di nuovo confusa: nuovo cambio di rotta al Grande Fratello, torna la confusione tra Javier Martinez e Lorenzo Spolverato. rticolo Shaila Gatta, triangolo di fuoco al Grande Fratello: nuovo cambio di rotta! Torna la confusione tra Javier e Lorenzo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in. (Blogtivvu.com)