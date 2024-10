Moldavia, vince il sì (per un soffio) al referendum per l’ingresso nell’Ue. Accuse di interferenze, Mosca: «Mostrate le prove» (Di lunedì 21 ottobre 2024) Non si esaurisce con lo spoglio la tensione intorno all’esito del doppio appuntamento elettorale (cruciale) per la Moldavia. I voti dall’estero hanno ribaltato le prime proiezioni parziali che nella notte indicano il No nettamente in testa nel referendum per inserire l’obiettivo di aderire all’Unione europea nella Costituzione. E la presidente uscente Maia Sandu è in testa nelle presidenziali con il 42 per cento, non abbastanza per evitare il secondo turno. Ma sia Sandu sia l’Unione europea, attraverso il portavoce per la politica estera Peter Stano, hanno denunciato un pesante coinvolgimento della Russia per influenzare il voto. Non «nelle ultime settimane o giorni», ma un lavoro di mesi e anni volto a tenere Chi?in?u nella sfera di influenza russa. Accuse che il Cremlino ha respinto: «Devono fornire le prove». Leggi tutta la notizia su Open.online (Di lunedì 21 ottobre 2024) Non si esaurisce con lo spoglio la tensione intorno all’esito del doppio appuntamento elettorale (cruciale) per la. I voti dall’estero hanno ribaltato le prime proiezioni parziali che nella notte indicano il No nettamente in testa nelper inserire l’obiettivo di aderire all’Unione europea nella Costituzione. E la presidente uscente Maia Sandu è in testa nelle presidenziali con il 42 per cento, non abbastanza per evitare il secondo turno. Ma sia Sandu sia l’Unione europea, attraverso il portavoce per la politica estera Peter Stano, hanno denunciato un pesante coinvolgimento della Russia per influenzare il voto. Non «nelle ultime settimane o giorni», ma un lavoro di mesi e anni volto a tenere Chi?in?u nella sfera di influenza russa.che il Cremlino ha respinto: «Devono fornire le».

