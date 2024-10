Milan-Club Brugge come vederla in tv? Canale data e orario Champions League 2024 2025

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024)vedere in diretta tv la sfida tra, valida per la terza giornata di? Eccoe tutto quello che c’è da sapere. Dopo due sconfitte contro Liverpool e Bayer Leverkusen, i rossoneri non possono più sbagliare e vanno a caccia di tre punti preziosi in quel di San Siro. In visita ao arrivano i belgi del, avversari ostici ma per nulla imbattibili. Non a caso, saranno i ragazzi di Fonseca a scendere in campo con i favori del pronostico. La sfida è in programma martedì 21 ottobre alle ore 18:45. Il match sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K (213) e in streaming su NOW e Sky Go.in tv?SportFace.