Migranti, UE: misure italiane siano conformi al diritto europeo (Di lunedì 21 ottobre 2024) "Siamo a conoscenza della sentenza in Italia e siamo in contatto con le autorità italiane: al momento non c'è una lista europea sui Paesi terzi sicuri, gli Stati membri hanno liste nazionali, ma è previsto che ci lavoreremo". Lo ha detto una portavoce della Commissione Ue soffermandosi sul caso Albania. Tornando al Protocollo Roma-Tirana la

Migranti - Ue : “Misure italiane siano conformi al diritto europeo” - È qualcosa che è anche previsto e su cui dovremo lavorare. Questo processo è in corso, e quindi è un po’ presto per iniziare a pensare alle tempistiche“, ha aggiunto. La sentenza si riferisce al concetto di paese di origine sicuro e a come viene implementato. Abbiamo anche detto che tutte queste misure che le autorità italiane stanno prendendo devono essere pienamente conformi e non dovrebbero in ... (Lapresse.it)

