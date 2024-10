Medio Oriente, Tajani “Continua l’impegno per il cessate il fuoco” (Di lunedì 21 ottobre 2024) TEL AVIV (ISRAELE) (ITALPRESS) – “Appena arrivati a Tel Aviv per una missione di pace in Israele e Cisgiordania. Dagli incontri in programma insisteremo sulla necessità di dare vita a due Stati che si riconoscono a vicenda per avere una pace stabile e duratura”, sottolinea il ministro degli Esteri Antonio Tajani. sat/gsl (Fonte video: Profilo X Antonio Tajani) Unlimited News - Notizie dal mondo Unlimitednews.it - Medio Oriente, Tajani “Continua l’impegno per il cessate il fuoco” Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) TEL AVIV (ISRAELE) (ITALPRESS) – “Appena arrivati a Tel Aviv per una missione di pace in Israele e Cisgiordania. Dagli incontri in programma insisteremo sulla necessità di dare vita a due Stati che si riconoscono a vicenda per avere una pace stabile e duratura”, sottolinea il ministro degli Esteri Antonio. sat/gsl (Fonte video: Profilo X Antonio) Unlimited News - Notizie dal mondo

