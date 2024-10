Maternità surrogata, presidente Ordini dei Medici replica a ministra Roccella: “Abbiamo il dovere di curare, non di denunciare” (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei Medici, Filippo Anelli, ha replicato duramente alla ministra Eugenia Roccella, la quale aveva affermato che il curante deve segnalare alla Procura i casi di Maternità surrogata. "Il medico - ha affermato Anelli - ha il dovere di curare, non di segnalare casi alla magistratura. Che il medico sia esonerato dall'obbligo di denuncia nei confronti del proprio paziente lo si desume anche dal capoverso dell'articolo 365 del Codice penale che esime il medico da tale obbligo quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale" L'articolo Maternità surrogata, presidente Ordini dei Medici replica a ministra Roccella: “Abbiamo il dovere di curare, non di denunciare” proviene da Firenze Post. .com - Maternità surrogata, presidente Ordini dei Medici replica a ministra Roccella: “Abbiamo il dovere di curare, non di denunciare” Leggi tutta la notizia su .com (Di lunedì 21 ottobre 2024) Ildella Federazione nazionale deglidei, Filippo Anelli, hato duramente allaEugenia, la quale aveva affermato che il curante deve segnalare alla Procura i casi di. "Il medico - ha affermato Anelli - ha ildi, non di segnalare casi alla magistratura. Che il medico sia esonerato dall'obbligo di denuncia nei confronti del proprio paziente lo si desume anche dal capoverso dell'articolo 365 del Codice penale che esime il medico da tale obbligo quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale" L'articolodei: “ildi, non di” proviene da Firenze Post.

Maternità surrogata - Roccella : “Medico deve segnalare casi sospetta violazione legge” - (Adnkronos) – "Un pubblico ufficiale, e anche il medico, è tenuto a segnalare i casi di sospetta violazione della legge sulla maternità surrogata alla procura. La ministra per la Famiglia, Eugenia Roccella, risponde così alla domanda di Tagadà su La7 se l'ufficiale di Stato civile di fronte al quale si presentino […]. (Periodicodaily.com)

L’ultimo scontro del governo è con i medici : smentita Roccella sull’obbligo di denunciare la maternità surrogata - Nuovo scontro del governo, i medici contro Roccella sulla maternità surrogata Le parole di Roccella non trovano però riscontro negli obblighi dei medici, come fa notare Filippo Anelli, presidente della Federazione nazionale degli ordini dei medici (Fnomceo). Non bastava lo scontro con la magistratura. (Lanotiziagiornale.it)

Maternità surrogata : Anelli - medico deve curare - non ha obbligo denuncia - (LaPresse) – “Il medico ha il dovere di curare: dovere che gli deriva dalla Legge – in primis, la Costituzione – e dal Codice deontologico, è confermato dalla Giurisprudenza e prevale su ogni altro obbligo, facoltà o diritto. Milano, 21 ott. Che il medico sia esonerato dall’obbligo di denuncia nei confronti del proprio paziente lo si desume anche dal capoverso dell’articolo 365 del Codice penale ... (Lapresse.it)