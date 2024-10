Maltempo: le strade ancora chiuse a Parma (Di lunedì 21 ottobre 2024) Nella giornata di ieri, domenica 20 ottobre, la Protezione Civile, con il supporto delle Forze dell'Ordine, dei Vigili del Fuoco, di Iren e di Parma Infrastrutture, ha proceduto alla mappatura di tutte le criticità relative alla viabilità cittadina e alla tangenziale.La gran parte dei Parmatoday.it - Maltempo: le strade ancora chiuse a Parma Leggi tutta la notizia su Parmatoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Nella giornata di ieri, domenica 20 ottobre, la Protezione Civile, con il supporto delle Forze dell'Ordine, dei Vigili del Fuoco, di Iren e diInfrastrutture, ha proceduto alla mappatura di tutte le criticità relative alla viabilità cittadina e alla tangenziale.La gran parte dei

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Parma nella morsa del maltempo : previsti allagamenti e picchi di 70 millimetri di pioggia - Una circolazione ciclonica radicata sull'Italia alimenterà l'ennesima perturbazione con piogge e rovesci diffusi su gran parte dello Stivale, anche intensi. Anche l'Emilia Romagna ne sarà coinvolta, con l'aggravante che le correnti saranno sostenute da Est-Nordest, cosa che enfatizzerà le... (Parmatoday.it)

Maltempo - a Parma allagato il sottopasso di via Venezia - Un'ondata di maltempo si sta abbattendo su Parma e provincia nel pomeriggio di giovedì 17 ottobre. Nelle ultime ore le piogge torrenziali hanno interessato anche la città di Parma. Il sottopasso di via Venezia si è allagato ed è stato chiuso al transito. In alcune zone delle città ci sono stati... (Parmatoday.it)

A1 - per maltempo annullate le chiusure di San Martino Ovest e Parma - In considerazione del peggioramento delle condizioni meteo, sulla A1 Milano-Napoli, sono state annullate le chiusure previste nella notte tra giovedì 17 e venerdì 18 ottobre, annullata la chiusura dell'area di servizio "San Martino ovest", situata nel tratto compreso tra Parma e Terre di Canossa. (Parmatoday.it)