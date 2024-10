Maltempo in Emilia-Romagna, nuova allerta rossa per piene in provincia di Ferrara (Di lunedì 21 ottobre 2024) Dopo le esondazioni e alluvioni di domenica, che hanno colpito duramente l’Emilia-Romagna e provocato la morte di una persona in provincia di Bologna, una nuova allerta rossa è stata emanata nella regione per domani, martedì 22 ottobre, in particolare per possibili piene dei fiumi in provincia di Ferrara. L’allarme meteo sarà invece arancione nella pianura reggiana del Po, nelle pianure modenesi e bolognesi e sulla costa romagnola. Gialla invece nel parmense. Le previsioni del 22 ottobre Per la giornata di martedì 22 ottobre sono previste precipitazioni a carattere di rovescio in veloce transito da sud verso nord, più intense nella sera-notte sul settore centro-orientale della regione, non significative ai fini dell’allertamento. È previsto il transito della piena di Reno e Secchia nei tratti arginati di valle. Il codice colore arancione si riferisce al transito della piena di Reno. Lapresse.it - Maltempo in Emilia-Romagna, nuova allerta rossa per piene in provincia di Ferrara Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Dopo le esondazioni e alluvioni di domenica, che hanno colpito duramente l’e provocato la morte di una persona indi Bologna, unaè stata emanata nella regione per domani, martedì 22 ottobre, in particolare per possibilidei fiumi indi. L’allarme meteo sarà invece arancione nella pianura reggiana del Po, nelle pianure modenesi e bolognesi e sulla costa romagnola. Gialla invece nel parmense. Le previsioni del 22 ottobre Per la giornata di martedì 22 ottobre sono previste precipitazioni a carattere di rovescio in veloce transito da sud verso nord, più intense nella sera-notte sul settore centro-orientale della regione, non significative ai fini dell’mento. È previsto il transito della piena di Reno e Secchia nei tratti arginati di valle. Il codice colore arancione si riferisce al transito della piena di Reno.

