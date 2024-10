Lucca, bimbo di 4 anni sottratto alla famiglia per errore: Tribunale condanna il Comune (Di lunedì 21 ottobre 2024) I giudici ritengono che il personale del Comune avrebbe potuto verificare le accuse, che invece sarebbero state considerate reali senza i necessari controlli Imolaoggi.it - Lucca, bimbo di 4 anni sottratto alla famiglia per errore: Tribunale condanna il Comune Leggi tutta la notizia su Imolaoggi.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) I giudici ritengono che il personale delavrebbe potuto verificare le accuse, che invece sarebbero state considerate reali senza i necessari controlli

