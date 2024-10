L’ONAOMAC e la Farmacia sociale Salvo D’Acquisto | un legame saldo in aiuto agli orfani dell’Arma

Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Fiumicino, 21 ottobre 2024 -Un’Opera per il Bene, rivolta a chi, all’improvviso, ha perso la famiglia e gli affetti più cari. Parliamo di piccolissimi, ma anche di giovani adulti,dei militaridei Carabinieri. Questo è quello che(Opera Nazionale AssistenzaMilitari Arma dei Carabinieri) fa con abnegazione, per assistere glinella costruzione del loro futuro. Una realtà con la quale laha subito trovato affinità. “Quando abbiamo scoperto l’operato del– spiega il dott. Marco Tortorici – abbiamo visto con i nostri occhi la loro filosofia di altruismo puro nei confronti di bambini, bambine, ragazze e ragazzi, che grazie a questo Ente morale possono proseguire gli studi. Per questo motivo, come, abbiamo istituito la Borsa di Studio, premiando una giovane orfana meritevole.