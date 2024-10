LIVE Arnaldi-Goffin, ATP Basilea 2024 in DIRETTA: pochi minuti all’inizio del match (Di lunedì 21 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.35 Cambia l’avversario ma non la sostanza: vietato sottovalutare il belga Goffin che rimpiazza il forfait dello spagnolo Carballes Baena: entrambi tennisti tosti, di grande esperienza. Per Matteo Arnaldi il checkpoint ottavi passa da questo genere di incontri. Termina l’ultimo scontro pre Arnaldi-Goffin. Se lo aggiudica la coppia Koolhof/Mektic che supera gli argentini Cerundolo/Etcheverry con il finale di 6-4, 6-7 (9), 10-7. A tra poco per il LIVE dell’azzurro! Ci siamo! 15.16 Continua l’attesa per il match dell’azzurro: nel doppio tra Koolhof/Mektic e Cerundolo/Etcheverry, la coppia argentina ristabilisce la parità dopo il tie-break, portandosi sull’ 1-1 col parziale di 6-4, 6-7 (9). 14.17 Cambia l’avversario dell’azzurro. Oasport.it - LIVE Arnaldi-Goffin, ATP Basilea 2024 in DIRETTA: pochi minuti all’inizio del match Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.35 Cambia l’avversario ma non la sostanza: vietato sottovalutare il belgache rimpiazza il forfait dello spagnolo Carballes Baena: entrambi tennisti tosti, di grande esperienza. Per Matteoil checkpoint ottavi passa da questo genere di incontri. Termina l’ultimo scontro pre. Se lo aggiudica la coppia Koolhof/Mektic che supera gli argentini Cerundolo/Etcheverry con il finale di 6-4, 6-7 (9), 10-7. A tra poco per ildell’azzurro! Ci siamo! 15.16 Continua l’attesa per ildell’azzurro: nel doppio tra Koolhof/Mektic e Cerundolo/Etcheverry, la coppia argentina ristabilisce la parità dopo il tie-break, portandosi sull’ 1-1 col parziale di 6-4, 6-7 (9). 14.17 Cambia l’avversario dell’azzurro.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE Arnaldi-Goffin - ATP Basilea 2024 in DIRETTA : cambia l’avversario dell’azzurro - Si tratta del secondo incrocio tra Matteo Arnaldi e lo spagnolo. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14. Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti alla Diretta Live del match tra Matteo Arnaldi e Roberto Carballes Baena, incontro valevole per il primo turno del torneo ATP 500 di Basilea. 00 sull’IWB Court 1, dove il programma di giornata sarà aperto da due doppi (Baez/Bublik-Gonzalez/Roger ... (Oasport.it)

Arnaldi-Goffin oggi in tv : orario - canale e diretta streaming Atp Basilea 2024 - Durante l’appuntamento, inoltre, premendo il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite oppure il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, saranno visibili tutti i campi di gioco, compresi quelli di tutti gli altri eventi ATP e WTA. Matteo Arnaldi se la vedrà contro David Goffin nel primo turno del torneo ATP 500 di Basilea 2024, torneo di scena sui campi in ... (Sportface.it)

LIVE – Arnaldi-Goffin - primo turno Atp Basilea 2024 : RISULTATO in DIRETTA - Il live e la diretta testuale di Arnaldi-Goffin, incontro valevole per il primo turno del torneo ATP 500 di Basilea 2024 (cemento indoor). Sportface. I due giocatori sono pianificati come terzo incontro di giornata dalle 12:00. . COME SEGUIRE ARNALDI-GOFFIN IN TV PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH OPPURE CLICCARE SU F5 ARNALDI-GOFFIN The post ... (Sportface.it)