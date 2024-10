Liam Payne, l’ultima rivelazione sulla morte: “Non si è ucciso, avrebbe potuto salvarsi” (Di lunedì 21 ottobre 2024) Emergono nuovi dettagli sulle ultime ore di vita di Liam Payne. Secondo quanto detto da una fonte anonima al Mail on Sunday, il cantante non si sarebbe lanciato volontariamente del balcone dell'hotel in cui soggiornava a Buenos Aires e avrebbe potuto salvarsi: "Aveva tanti piani per il futuro, ci aveva promesso che non avrebbe tentato il suicidio". Fanpage.it - Liam Payne, l’ultima rivelazione sulla morte: “Non si è ucciso, avrebbe potuto salvarsi” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Emergono nuovi dettagli sulle ultime ore di vita di. Secondo quanto detto da una fonte anonima al Mail on Sunday, il cantante non si sarebbe lanciato volontariamente del balcone dell'hotel in cui soggiornava a Buenos Aires esalvarsi: "Aveva tanti piani per il futuro, ci aveva promesso che nontentato il suicidio".

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Liam Payne - i fan insorgono per le foto del cadavere che circolano sui social : «Una mancanza di rispetto» - Nonostante la rimozione dalle pagine della testata americana, le fotografie hanno, inevitabilmente, iniziato a circolare sulle diverse piattaforme. Sono solo alcuni dei commenti che stanno circolando in queste ore dopo che la foto del cadavere di Liam Payne, l’ex One Direction precipitato lo scorso 16 ottobre da una stanza d’albergo a Buenos Aires, è finita su tutti i social. (Open.online)

Liam Payne - indagati alcuni dipendenti dell’hotel in cui soggiornava - Alcuni dipendenti dell'hotel in cui soggiornava Liam Payne sarebbero indagati: ecco cosa starebbe accadendo L'articolo Liam Payne, indagati alcuni dipendenti dell’hotel in cui soggiornava proviene da Novella 2000. . (Novella2000.it)

Zayn Malik si ferma dopo la morte di Liam Payne - stop al tour : “Una perdita straziante” - Dopo la tragica morte di Liam Payne lo scorso 16 ottobre, Zayn Malik ha deciso di rimandare il suo nuovo tour Stairway to the sky, l’annuncio social del cantante.Continua a leggere . (Fanpage.it)