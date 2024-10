Lazio, Douglas Luiz-Patric: spunta un retroscena dagli spogliatoi dell'Allianz Stadium (Di lunedì 21 ottobre 2024) Non si placano le polemiche dopo Juventus - Lazio per il presunto mancato rosso a Douglas Luiz. Il suo colpo alle spalle a Patric e il mancato Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di lunedì 21 ottobre 2024) Non si placano le polemiche dopo Juventus -per il presunto mancato rosso a. Il suo colpo alle spalle ae il mancato

Vessicchio tuona : “Lazio aiutata vergognosamente dall’arbitro. Douglas Luiz non ha fatto nulla” - Il match, però, è stato caratterizzato da alcune polemiche relative ad un presunto “cazzotto” di Douglas Luiz sul volto di Patric senza che […] L'articolo Vessicchio tuona: “Lazio aiutata vergognosamente dall’arbitro. ” Inter, Vessicchio accusa: “Champions League falsata per la presenza della non iscrivibile perchè non ha le coperture finanziarie e…” Vessicchio: “I tifosi dell’Inter mentono ... (Webmagazine24.it)

Douglas Luiz in Juventus-Lazio a Open Var - Rocchi : “Non ci piacciono queste cose - ci stava il rosso” - L’assistente in presa diretta segnala tutto all’arbitro: “Bada che c’è stato uno scontro fortuito”. Check completato”. .  Parla il designatore Gianluca Rocchi: “Non è fortuito e a noi non piacciono questi comportamenti. A Open Var viene analizzato il contatto che ha per protagonista Douglas Luiz in Juventus-Lazio. (Sportface.it)

Svaligiata la casa di Douglas Luiz e Alisha Lehmann dopo Juventus-Lazio. Il maxi-bottino dei ladri : portati via orologi e collane - Non è però la prima volta che le case dei calciatori sono oggetti di furti a Torino: l‘ultimo caso, nel giugno 2023, aveva preso di mira Moise Kean. . Ancora una volta i ladri colpiscono in concomitanza con le partite di calcio: le due vittime in questo caso sono Douglas Luiz e Alisha Lehmann, fidanzati ed entrambi calciatori della Juventus. (Ilfattoquotidiano.it)