L’annuncio a sorpresa di Totti: “Ritorno in campo? Mi hanno cercato alcuni in Serie A, mai dire mai” (Di lunedì 21 ottobre 2024) Francesco Totti torna a giocare a calcio? “Mi hanno cercato di recente, nella vita mai dire mai. Ci sono già stati dei giocatori in passato che erano tornati a giocare dopo alcuni anni, poi dipende dove. Per giocare in Serie A devo allenarmi bene bene. Mi hanno cercato alcune squadre di Serie A di recente, è successo un mese fa e mi hanno fatto venire un po’ di pazzia, un po’ di pensieri”. La leggenda della Roma svela il retroscena a un evento organizzato presso lo Sportitalia Village di Verano Brianza, provincia di Monza, e fa sognare gli amanti del calcio. Poi, rilancia la sfida e stuzzica chi l’aveva chiamato: “Mi sono detto: perché dopo tantissimi anni ancora me lo chiedono? In 2 mesi sarei pronto”. Occasione concreta o pure utopia? A quanto pare, non c’è nulla da escludere. Ilfattoquotidiano.it - L’annuncio a sorpresa di Totti: “Ritorno in campo? Mi hanno cercato alcuni in Serie A, mai dire mai” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Francescotorna a giocare a calcio? “Midi recente, nella vita maimai. Ci sono già stati dei giocatori in passato che erano tornati a giocare dopoanni, poi dipende dove. Per giocare inA devo allenarmi bene bene. Mialcune squadre diA di recente, è successo un mese fa e mifatto venire un po’ di pazzia, un po’ di pensieri”. La leggenda della Roma svela il retroscena a un evento organizzato presso lo Sportitalia Village di Verano Brianza, provincia di Monza, e fa sognare gli amanti del calcio. Poi, rilancia la sfida e stuzzica chi l’aveva chiamato: “Mi sono detto: perché dopo tantissimi anni ancora me lo chiedono? In 2 mesi sarei pronto”. Occasione concreta o pure utopia? A quanto pare, non c’è nulla da escludere.

