La Tuscia ha il 70% di case vecchie e poco efficienti (Di lunedì 21 ottobre 2024) Viterbo si trova di fronte a una sfida cruciale per il proprio futuro energetico. Con il 69,3% degli edifici classificati nelle classi energetiche meno efficienti, la provincia rientra tra le aree italiane con il maggior numero di abitazioni che necessitano di interventi di riqualificazione Viterbotoday.it - La Tuscia ha il 70% di case vecchie e poco efficienti Leggi tutta la notizia su Viterbotoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Viterbo si trova di fronte a una sfida cruciale per il proprio futuro energetico. Con il 69,3% degli edifici classificati nelle classi energetiche meno, la provincia rientra tra le aree italiane con il maggior numero di abitazioni che necessitano di interventi di riqualificazione

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Azione: “Vertenza-Roma, prolunghiamo la metro B a sud, ascoltiamo la città e proponiamo soluzioni concrete” - Riceviamo e pubblichiamo – “Domani, domenica 20, terzo appuntamento con ‘Vertenza Roma’, i sit-in organizzati da Roma in Azione per dare voce alla città . Questa settimana ci ritroviamo nel IX Municipi ... (lagone.it)

Intervista a Raimondo Raimondi, presidente della Consulta del Volontariato Viterbo - In particolare si sono toccati i temi dell’ Amministrazione Condivisa: vista come nuova possibilità per una democrazia partecipata e come efficiente risposta alle esigenze di cura della sussidiarietà ... (newtuscia.it)

Sabatini (FDI): “Con la Zona Logistica Semplificata grandi opportunità per le imprese della Tuscia” - NewTuscia – ROMA – “Bene la richiesta al Governo di istituzione della Zona Logistica Semplificata da parte della Giunta Rocca, provvedimento contenuto in una delibera di Giunta relativa all’aggiornam ... (newtuscia.it)