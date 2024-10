Urbanpost.it - La batteria atomica dura 50 anni senza ricaricarla! L’incredibile scoperta arriva dalla Cina

Leggi tutta la notizia su Urbanpost.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Stiamo per darvi una notizia davvero sensazionale, che potrebbe rivoluzionare (il condizionale è d’obbligo) le nostre abitudini e – forse – potremo dire addio per sempre al caricabatterie. Laa energia, potenzialmente capace dire addirittura 50, è stata brevettata a Pechinostartup cinese Betavolt Technology. Lo sappiamo, non sembra vero, ma la stessa startup sarebbe pronta già dal 2025 a commercializzare su larga scala la rivoluzionaria. Ma cerchiamo di capire come sia possibile tutto ciò. Come funziona La“BV100”, come è stata chiamata, sfrutta il decadimento radioattivo per alimentare dispositivi,mai doversi preoccupare della ricarica o della obsolescenza delle batterie “tradizionali”.