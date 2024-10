Jennifer Lawrence incinta del secondo figlio | l’annuncio dopo il pancino sospetto

Leggi tutta la notizia su Dailyshowmagazine.com

(Di lunedì 21 ottobre 2024) (Adnkronos) –delè arrivatoche l’attrice è stata avvistata in giro per Los Angeles con una t-shirt che lasciava scoperta la pancia scatenando così diverse reazioni sul web e sulla probabilità che la 34enne fosse in dolce attesa, a distanza di quasi tre anni dalla prima volta. A daredella gravidanza è stato il rappresentate dell’attrice che ha confermato ildelal periodico Vogue. L’attrice protagonista di “Hunger Games” ha già un bimbo di due anni, Cy, nato nell’aprile del 2022 dall’amore con il marito gallerista d’arte Cooke Maroney. E ora la coppia è pronta a dare il benvenuto a una nuova vita. Al momento lo staff dell’attrice ha solo confermato la lieta notizia senza aggiungere alcun dettaglio.