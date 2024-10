Inaugurato il nuovo Corso Umberto: l’intervento costato sacrifici, ma fondamentale per la città (Di lunedì 21 ottobre 2024) Pescara - Conclusi i lavori di riqualificazione nel cuore di Pescara, il Corso diventa un nuovo punto di ritrovo sostenibile e moderno. Si è svolta questa mattina l'inaugurazione ufficiale del nuovo Corso Umberto a Pescara, dopo il completamento delle opere di riqualificazione. Il sindaco Carlo Masci ha espresso grande soddisfazione per la conclusione dei lavori, definendoli "un intervento complesso ma coraggioso", che ha rispettato le scadenze imposte dal Pnrr (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza). Masci ha sottolineato l'importanza di aver utilizzato i fondi entro i termini stabiliti, un passo cruciale per la realizzazione del progetto. Abruzzo24ore.tv - Inaugurato il nuovo Corso Umberto: l’intervento costato sacrifici, ma fondamentale per la città Leggi tutta la notizia su Abruzzo24ore.tv (Di lunedì 21 ottobre 2024) Pescara - Conclusi i lavori di riqualificazione nel cuore di Pescara, ildiventa unpunto di ritrovo sostenibile e moderno. Si è svolta questa mattina l'inaugurazione ufficiale dela Pescara, dopo il completamento delle opere di riqualificazione. Il sindaco Carlo Masci ha espresso grande soddisfazione per la conclusione dei lavori, definendoli "un intervento complesso ma coraggioso", che ha rispettato le scadenze imposte dal Pnrr (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza). Masci ha sottolineato l'importanza di aver utilizzato i fondi entro i termini stabiliti, un passo cruciale per la realizzazione del progetto.

