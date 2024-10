In Moldavia Sandu in testa, il referendum sull'Ue in bilico (Di lunedì 21 ottobre 2024) Nel primo turno delle elezioni presidenziali in Moldavia, la presidente uscente Maia Sandu è arrivata nettamente in testa, ma il risultato del referendum sull'Unione europea è in bilico dopo un'intensa campagna di interferenze da parte della Russia di Vladimir Putin. Con il 98 per cento delle sezioni scrutinate, alle sette di questa mattina meno di cento voti separavano i “sì” dai “no” alla proposta di inserire in costituzione l'obiettivo di aderire all'Ue: 50,08 a 49,92 per cento. Il voto della diaspora è stato decisivo per permettere ai “sì” di recuperare terreno nel corso della notte e le ultime schede dovrebbero far pendere l'ago della bilancia a favore dell'Ue. Una vittoria dei “no” metterebbe in dubbio il percorso di integrazione della Moldavia che ha ottenuto lo status di paese candidato nel giugno 2023. Ilfoglio.it - In Moldavia Sandu in testa, il referendum sull'Ue in bilico Leggi tutta la notizia su Ilfoglio.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Nel primo turno delle elezioni presidenziali in, la presidente uscente Maiaè arrivata nettamente in, ma il risultato del'Unione europea è indopo un'intensa campagna di interferenze da parte della Russia di Vladimir Putin. Con il 98 per cento delle sezioni scrutinate, alle sette di questa mattina meno di cento voti separavano i “sì” dai “no” alla proposta di inserire in costituzione l'obiettivo di aderire all'Ue: 50,08 a 49,92 per cento. Il voto della diaspora è stato decisivo per permettere ai “sì” di recuperare terreno nel corso della notte e le ultime schede dovrebbero far pendere l'ago della bilancia a favore dell'Ue. Una vittoria dei “no” metterebbe in dubbio il percorso di integrazione dellache ha ottenuto lo status di paese candidato nel giugno 2023.

