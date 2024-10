Lettera43.it - Il Papa chiude al diaconato femminile: «I tempi non sono maturi»

Leggi tutta la notizia su Lettera43.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Il, per il momento, all’ordinazione delle donne al. Lo ha chiarito il cardinale Victor Manuel Fernadez durante il Sinodo, l’evento per i membri della Chiesa di discutere dei temi rilevanti. Fernandez ha spiegato che il pontefice, pur esprimendo la sua apertura a discussioni più ampie in futuro, non considera il momento attuale opportuno per avviare un cambiamento concreto. «Ilha espresso che in questo momento la questione delnon è matura ed ha chiesto che non ci intratteniamo su questa possibilità», ha indicato il cardinale ai membri del Sinodo. Il tema delnella Chiesa cattolica è stato oggetto di dibattito crescente negli ultimi anni, in particolare sotto il pontificato diFrancesco.