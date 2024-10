Il maltempo fa ancora paura sull’Italia | Emilia-Romagna e Calabria in piena emergenza

Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Bologna, 21 ottobre – 2024 – Ilcontinua a far: l’in, colpita da un’ondata di precipitazioni senza precedenti. Bologna, in particolare, è nel mirino di piogge torrenziali: oggi, infatti, i nidi e le scuole di ogni ordine e grado resteranno chiuse per consentire le necessarie verifiche di tutte le sedi e garantirne la sicurezza. Giornata da incubo Da incubo è stata in particolare la giornata di ieri: nel Bolognese è stato ritrovato senza vita il giovane disperso a Pianoro, oltre 2mila gli evacuati nella provincia. Nella Regione solo oltre 175 millimetri di pioggia caduti sulla pianura e l’area collinare in meno di 24 ore. La media storica dell’intero mese di ottobre è di poco superiore ai 70 millimetri.