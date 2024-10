Fonseca: “Leao e Gabbia titolari contro il Bruges” (Di lunedì 21 ottobre 2024) Fonseca: “Leao e Gabbia titolari contro il Bruges” Abraham non ci sarà. Milan più importante di tutti”. L’allenatore del Milan, Paulo Fonseca, ha presentato in conferenza la sfida di domani pomeriggio contro il Club Brugge, valida per la terza giornata in Champions League. Queste le parole ai microfoni di Sky: Sul momento: “Speriamo sia tornato il sole. Le vittorie portano fiducia, portano un’atmosfera più positiva. Vogliamo continuare così, quindi dobbiamo vincere anche domani”. Sulla Champions: “Domani non è decisiva ma è molto importante visto che siamo a zero punti. Sarà una gara difficile, loro sono una squadra di qualità, ma noi dobbiamo vincere”.Sulla vittoria contro l’Udinese: “Sono molto soddisfatto, ma questa deve essere la normalità. Dobbiamo giocare sempre con questa cattiveria, solo così possiamo vincere le partite”. Terzotemponapoli.com - Fonseca: “Leao e Gabbia titolari contro il Bruges” Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com (Di lunedì 21 ottobre 2024): “il” Abraham non ci sarà. Milan più importante di tutti”. L’allenatore del Milan, Paulo, ha presentato in conferenza la sfida di domani pomeriggioil Club Brugge, valida per la terza giornata in Champions League. Queste le parole ai microfoni di Sky: Sul momento: “Speriamo sia tornato il sole. Le vittorie portano fiducia, portano un’atmosfera più positiva. Vogliamo continuare così, quindi dobbiamo vincere anche domani”. Sulla Champions: “Domani non è decisiva ma è molto importante visto che siamo a zero punti. Sarà una gara difficile, loro sono una squadra di qualità, ma noi dobbiamo vincere”.Sulla vittorial’Udinese: “Sono molto soddisfatto, ma questa deve essere la normalità. Dobbiamo giocare sempre con questa cattiveria, solo così possiamo vincere le partite”.

