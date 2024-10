Esercitazione del Soccorso alpino italiano con quello svizzero (Di lunedì 21 ottobre 2024) Domenica si è tenuto a Croveo, frazione di Baceno, l'annuale Esercitazione con il Soccorso alpino svizzero.Oltre ai volontari del Soccorso alpino civile italiano e svizzero erano presenti anche i militari del Soccorso alpino della guardia di finanza. Si è lavorato su 5 scenari simulati di Novaratoday.it - Esercitazione del Soccorso alpino italiano con quello svizzero Leggi tutta la notizia su Novaratoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Domenica si è tenuto a Croveo, frazione di Baceno, l'annualecon il.Oltre ai volontari delcivileerano presenti anche i militari deldella guardia di finanza. Si è lavorato su 5 scenari simulati di

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Neonato di 4 mesi e 92enne cardiopatico salvati da vigili del fuoco e Soccorso Alpino in due diversi interventi - In zona Monterenzio gli operatori hanno risposto ad una richiesta di soccorso di persone isolate dalle frane, in via Orné, località Pizzano. Sono stati oltre 500 gli interventi di soccorso dei vigili del fuoco nel corso delle prime ore dell’alluvione e altri sono stati effettuati. . In regione operano 510 unità con 170 mezzi e 2 elicotteri. (Ilfattoquotidiano.it)

Anziano cacciatore accusa malore : si muove il soccorso alpino - Un cacciatore di 79 anni ieri era uscito presto per una battuta di caccia nei boschi di Montegallo. Ma è finita male, poiché l’anziano è stato colto da malore. . L’allarme è scattato intorno alle 8,30 quando si è messa in moto la macchina dei soccorsi. I vigili del fuoco e gli uomini del Soccorso Alpino sono confluiti sul luogo dell’emergenza, a Rigo nel territorio di Montegallo. (Ilrestodelcarlino.it)

Soccorso alpino in azione sul Monviso : un alpinista salvato in condizioni difficili - L’allerta e l’intervento del soccorso Intorno all’una di notte, l’allerta è stata lanciata dallo stesso escursionista, che ha contattato i soccorritori per segnalare la sua condizione di blocco al colletto delle Rocce di Viso, a un’altitudine di circa 2. Il percorso è stato effettuato con attenzione, considerando le condizioni pregresse dell’alpinista e la necessità di evitare ulteriori ... (Gaeta.it)