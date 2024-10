Impresaitaliana.net - Emilia Romagna, Confesercenti: “Istituire fondo per le attività colpite da catastrofi”

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Patrizia De Luise, presidente nazionale di, esprime solidarietà alle famiglie ed alle imprese dell’“Eventi climatici anomali sempre più frequenti, serve un piano di prevenzione. Valutare con attenzione e spirito costruttivo la realizzazione di unassicurativo di natura mutualistica che possa sostenere realisticamente le imprese danneggiate”. Così Patrizia De Luise, Presidente nazionale diche continua: “Prendere atto che ormai anche il nostro Paese è frequentemente soggetto ad eventi climatici anomali di eccezionale rilevanza è un dovere che ognuno di noi deve far proprio; così come occorre assumere consapevolezza che, in gran parte dei nostri territori, siamo strutturalmente inadeguati ad affrontare queste emergenze”.