Donna uccisa a Chiesanuova: resta in carcere il nipote di Laura Frosecchi. Si sarebbe sentito denigrato (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il gip del tribunale di Firenze ha confermato la misura cautelare della custodia in carcere per Mattia Scutti, il giovane di 22 anni che giovedì scorso a Chiesanuova, frazione di San Casciano Val di Pesa (Firenze) ha ucciso sua zia, Laura Frosecchi, 55 anni, sparandole con una vecchia pistola da guerra nel negozio di alimentari che la Donna gestiva insieme al marito L'articolo Donna uccisa a Chiesanuova: resta in carcere il nipote di Laura Frosecchi. Si sarebbe sentito denigrato proviene da Firenze Post.

Arresto per omicidio a Chiesanuova : resta in carcere un giovane di 22 anni accusato di aver ucciso la zia - Facebook WhatsApp Twitter Mattia Scutti, un disoccupato di 22 anni, rimarrà in carcere dopo essere stato arrestato il 17 ottobre con l’accusa di aver ucciso la zia, Laura Frosecchi, di 55 anni. L’omicidio di Laura Frosecchi è un triste promemoria della necessità di lavorare insieme come comunità per prevenire futuri atti di violenza e per garantire che coloro che si trovano in situazioni ... (Gaeta.it)