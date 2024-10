Lanazione.it - Dolce ma intraprendente. Camilla, fascino intrigante

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Orecchie tese e perfettamente a punta, lunghe vibrisse e grandi occhi magnetici color giallo verde dallo spiccato taglio a mandorla:è una giovane gattina che della famiglia dei felini esercita tutto l’. Dal manto nero come la notte e dal pelo corto ma morbido come il velluto, la gattinaè un esemplare di razza europea comune e di taglia piccola. Da circa tre mesi si trova ospite del gattile di via Del Monte, in località San Venerio, struttura presso la quale ha ricevuto tutte le opportune cure veterinarie dopo essere stata trovata da sola e ferita in via dello Zampino in città alla Spezia.