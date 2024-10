Compleanno ad alta quota per Kamala Harris: la sorpresa sull’aereo addobbato a festa (Di lunedì 21 ottobre 2024) Party a sorpresa per Kamala Harris: i membri dello staff le hanno organizzato una festa a bordo dell'Air Force Two sul quale stavano viaggiando per lavoro. Fanpage.it - Compleanno ad alta quota per Kamala Harris: la sorpresa sull’aereo addobbato a festa Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Party aper: i membri dello staff le hanno organizzato unaa bordo dell'Air Force Two sul quale stavano viaggiando per lavoro.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Donald Trump ai fornelli : il candidato riprende il lavoro nei fast food per criticare Kamala Harris - Ciononostante, l’impatto di momenti come quello vissuto da Trump è oggetto di analisi sia da parte di esperti di marketing politico sia di sociologi, chiamati a riflettere sul grado di coinvolgimento e sulla percezione del pubblico verso un candidato che cerca di mixare impegno sociale e ironia. La scelta di un fast food come sfondo per questa performance, unita alla temporanea “carriera” di ... (Gaeta.it)

Elezioni Usa 2024 - chi vince tra Kamala Harris e Donald Trump secondo gli ultimi sondaggi politici - Mancano circa due settimane all'election day e cresce l'attesa attorno a quella che si preannuncia essere una lunga notte elettorale. Tra Donald Trump e Kamala Harris sarà testa a testa. Vediamo chi vincerà le elezioni presidenziali americane secondo l'ultimo sondaggio.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Kamala Harris : 60 anni tra attivismo e politica - La sua potenziale elezione come prima donna presidente degli Stati Uniti rappresenterebbe un passo storico L'articolo Kamala Harris: 60 anni tra attivismo e politica proviene da Il Difforme. . (Ildifforme.it)