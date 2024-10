Lettera43.it - Chi era Moussa Diarra, ucciso dalla Polfer alla stazione di Verona

(Di lunedì 21 ottobre 2024) «Con tutto il rispetto, non ci mancherà. Grazie ai poliziotti per aver fatto il loro dovere». Così Matteo Salvini ha liquidato la morte dida uno sparo di un agente dopo che, in stato di alterazione, aveva aggredito ladi Porta Nuova adi Porta Nuova.Lo status di rifugiato non si era mai tramutato in un permesso di soggiornoera originario del Mali, aveva 26 anni e da otto viveva in Italia. Aveva ottenuto lo status di rifugiato, che però non si era mai convertito in un permesso di soggiorno.lavorava nei campi, aveva vari precedenti per droga e in diversi controlli delle forze dell’ordine aveva dato un nome falso.