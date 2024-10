Quotidiano.net - Cane morto a Napoli, assalto a Veterinaria in diretta social: 5 feriti

(Di lunedì 21 ottobre 2024), 21 ottobre 2024 – Cinquee quattro arresti il bilancio dell’di oggi al Dipartimento didell’Università Federico II di. Un raid 'punitivo' per ‘vendicare’ la morte deldi uno degli aggressori. Il tutto in, con il video choc ripreso dal deputato di Avs Francesco Emilio Borrelli, che ha pubblicato il filmato e raccontato l’episodio. Che ha portato all’arresto di quattro persone da parte dei carabinieri tra la decina di persone coinvolte nell’. Borrelli ha così ricostruito l’episodio: "Alcune persone, per un'emergenza medica, avevano portato il propriopresso il Dipartimento di Medicinadella Federico II affinché gli fosse prestato soccorso dopo averlo curato in una clinica privata. Nonostante i tentativi del personale, l'animale è però deceduto. Così è scattata la vendetta".