Calcio Dilettanti Urbino vince il derby Calci e Tirrenia ultime

Pisa 21 ottobre 2024 – L'Urbino Taccola vince il super derby pisano di Promozione battendo 1 – 0 il San Giuliano allo Stadio Comunale 'Taccola' di Uliveto Terme davanti ad un pubblico numeroso. A decidere la sfida un gran gol di Fazzini a metà della prima frazione di gioco. Gli ospiti hanno provato a pareggiare ma la squadra di mister Polzella ha giocato con grande determinazione. Una gara equilibrata ma che la squadra biancorossa ha portato a casa con la grinta e l'agonismo. "Un derby vinto meritatamente – commenta il direttore sportivo ulivetese Graziano Pardini – giocato in un campo con condizioni di forte vento e molto pesante. Ha prevalso sicuramente la nostra grande voglia di vincere e la grande determinazione che i ragazzi hanno messo in campo.

