Bambino di 4 mesi evacuato in elicottero: la tenera foto con i vigili del fuoco (Di lunedì 21 ottobre 2024) Bologna, 21 ottobre 2024 - Paura, danni e migliaia di evacuati. L'Emilia Romagna è stata colpita da una nuova alluvione sabato 19 ottobre. Una domenica passata con il fiato sospeso per l'esondazione dei fiumi. La situazione più critica nel Bolognese dove un ragazzo di 20 anni è morto dopo essere stato travolto in auto dalla piena. Una nottata da incubo, subito è partita la macchina dei soccorsi: tanti gli interventi e i soccorsi anche la domenica su tutto il territorio regionale. Ieri, in zona Monterenzio (Bologna), gli operatori hanno risposto ad una richiesta di soccorso di persone isolate dalle frane, in via Orné, località Pizzano. Una famiglia con un Bambino di quattro mesi è stata evacuata con l'elicottero visto che la strada era interrotta. Il piccolo è stato trasportato in volo dai vigili del fuoco che si sono presi cura di lui assieme alla famiglia.

16 ottobre 1943 - la razzia del ghetto. Di Porto il bambino del tram - "vidi mamma portata via dai nazisti" - Avevo dodici anni. Mi ha invitato a sedermi vicino a lui e mi ha offerto da mangiare. Quando sono sceso, l'ho trovata su un camion. Per farla contenta mi sono allontanato. Poi, non so come ha fatto, forse con una spinta, è riuscita a farmi scendere. AGI - "Io abito al Ghetto da sempre. "Un soldato tedesco, che era li' vicino, ha preso anche a me. (Agi.it)

16 ottobre 1943 - la razzia del ghetto. Di Porto il bambino del tram "vidi mamma portata via dai nazisti" - AGI - "Io abito al Ghetto da sempre. Poi, non so come ha fatto, forse con una spinta, è riuscita a farmi scendere. Mi conoscevano tutti, avevo paura che qualcuno mi chiamasse, per cui mi sono allontanato e sono salito su un tram. "Un soldato tedesco, che era li' vicino, ha preso anche a me. Mi ha invitato a sedermi vicino a lui e mi ha offerto da mangiare.