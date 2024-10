Atletico Madrid-Lille (Champions League, 23-10-2024 ore 21:00 ): formazioni, quote, pronostici. Colchoneros alla ricerca del riscatto europeo (Di lunedì 21 ottobre 2024) La partita di Lisbona e la tremenda sconfitta al Da Luz rappresentano una grave macchia nella stagione dell’Atletico Madrid, che si può definire positiva, con l’eccezione di quel brutto inciampo: i Colchoneros possono rimediare nella terza giornata di Champions League, quando riceveranno il Lille, che nello scorso turno ha sorpreso tutta l’Europa calcistica, visto che InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Infobetting.com - Atletico Madrid-Lille (Champions League, 23-10-2024 ore 21:00 ): formazioni, quote, pronostici. Colchoneros alla ricerca del riscatto europeo Leggi tutta la notizia su Infobetting.com (Di lunedì 21 ottobre 2024) La partita di Lisbona e la tremenda sconfitta al Da Luz rappresentano una grave macchia nella stagione dell’, che si può definire positiva, con l’eccezione di quel brutto inciampo: ipossono rimediare nella terza giornata di, quando riceveranno il, che nello scorso turno ha sorpreso tutta l’Europa calcistica, visto che InfoBetting: Scommesse Sportive e

Atletico Madrid-Leganes (domenica 20 ottobre 2024 ore 16 : 15) : formazioni ufficiali - quote - pronostici. I Pepineros ospiti dei Colchoneros - L’Atletico Madrid ha 17 punti in classifica e non ha mai perso in Liga ma 5 pareggi su 9 partite giocate sono davvero un po’ troppi: la squadra di Simeone ha una distanza di 7 punti dal Barcellona capolista e di 4 dal Real Madrid che insegue i blaugrana. Dopo il mercato estivo e le […] InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici . (Infobetting.com)

Benfica-Atletico Madrid (Champions League - 02-10-2024 ore 21 : 00 ) : formazioni - quote - pronostici. Colchoneros attesi al Da Luz - Proprio all’ultima curva di un derby densissimo e lunghissimo, l’Atletico Madrid ha trovato una gioia immensa: la firma di Angelito Correa ha permesso ai Colchoneros di riacciuffare il Real Madrid e inchiodare il risultato della partita sul pareggio. Si tratta di un punto fondamentale per tantissimi aspetti: la classifica, il morale, il non perdere contatto […] InfoBetting: Scommesse Sportive e ... (Infobetting.com)