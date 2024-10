Arteta afferma che l’Arsenal deve eliminare i problemi di disciplina per avere successo

Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com

(Di lunedì 21 ottobre 2024) 2024-10-21 13:56:11 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Il tecnico delMikelche la sua squadrasradicare idise vuole vincere il trofeo in questa stagione. Sabato i Gunners sono rimasti sbalorditi dal Bournemouth, che ha inflitto la prima sconfitta stagionale in Premier League sulla costa meridionale. William Saliba è stato espulso nel primo tempo per una sfida da ultimo uomo che avrebbe visto i Cherries passare in porta, il che significa che gli ospiti hanno dovuto giocare quasi 70 minuti con 10 uomini. È già il terzo cartellino rosso perin otto partite in questa stagione, con Declan Rice e Leandro Trossard già espulsi.