Gaeta.it - Arrestato un 43enne a Torre del Greco per tentata estorsione e violenza: il fatto in dettaglio

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Undi cronaca ha scosso la tranquillità didelnel pomeriggio di sabato, quando un uomo di 43 anni è statodagli agenti della Polizia di Stato. L’intervento è stato il risultato di una chiamata d’emergenza che segnalava una violenta lite in corso all’interno di una struttura ricettiva. L’operazione ha portato all’arresto dell’aggressore con accuse gravi, tra cui, lesioni personali,e resistenza a pubblico ufficiale. I dettagli dell’intervento della polizia L’episodio è avvenuto in una struttura ricettiva didel, dove la polizia è intervenuta su segnalazione della Sala Operativa. Gli agenti del Commissariato didel, già impegnati in un servizio di controllo del territorio, sono stati prontamente allertati per una lite in corso.