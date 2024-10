A Ravenna una messa per Enrico Mattei a 62 anni dalla morte (Di lunedì 21 ottobre 2024) Anche quest’anno, in occasione del 62esimo anniversario della morte dell’ingegner Enrico Mattei - fondatore dell’Eni – sarà celebrata dall’Arcivescovo di Ravenna Lorenzo Ghizzoni una messa organizzata dall’Associazione Pionieri e Veterani Eni e dal Gruppo Amici dei sofferenti delle società Eni in Ravennatoday.it - A Ravenna una messa per Enrico Mattei a 62 anni dalla morte Leggi tutta la notizia su Ravennatoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Anche quest’anno, in occasione del 62esimoversario delladell’ingegner- fondatore dell’Eni – sarà celebrata dall’Arcivescovo diLorenzo Ghizzoni unaorganizzata dall’Associazione Pionieri e Veterani Eni e dal Gruppo Amici dei sofferenti delle società Eni in

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Diretta maltempo in Emilia Romagna - i fiumi sotto osservazione a Ravenna : i messaggi dei sindaci - L’inchiesta e la maxi-consulenza sono affidati agli stessi tre professori del politecnico di Milano già convocati per quanto accaduto nella primavera di un anno fa e al lavoro giusto da poche settimane. Bologna, 3 ottobre 2024 – Due settimane dopo l’alluvione, torna il maltempo in Emilia Romagna con precipitazioni anche intense, venti di burrasca forte e apprensione per i fiumi: dopo le piogge ... (Ilrestodelcarlino.it)