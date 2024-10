Wta Tokyo 2024: programma, orari e ordine di gioco lunedì 21 ottobre (Di domenica 20 ottobre 2024) Il programma con gli orari e l’ordine di gioco completo di lunedì 21 ottobre al torneo Wta di Tokyo 2024. Prima giornata di partite nella capitale nipponica, con due teste di serie impegnate. La polacca Frech affronta la turca Sonmez, ma il match più interessante è senza dubbio quello tra Leylah Fernandez e Ajla Tomljanovic. Di seguito ecco la programmazione con orari italiani (sette ore di fuso orario col Giappone). CENTER COURT Ore 04:00 – Tomova vs Kudermetova a seguire – Gracheva vs Hontama a seguire – Sonmez vs (7) Frech a seguire – Tomljanovic vs (8) Fernandez a seguire – Andreescu vs Yamaguchi Wta Tokyo 2024: programma, orari e ordine di gioco lunedì 21 ottobre SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Ilcon glie l’dicompleto di21al torneo Wta di. Prima giornata di partite nella capitale nipponica, con due teste di serie impegnate. La polacca Frech affronta la turca Sonmez, ma il match più interessante è senza dubbio quello tra Leylah Fernandez e Ajla Tomljanovic. Di seguito ecco lazione conitaliani (sette ore di fusoo col Giappone). CENTER COURT Ore 04:00 – Tomova vs Kudermetova a seguire – Gracheva vs Hontama a seguire – Sonmez vs (7) Frech a seguire – Tomljanovic vs (8) Fernandez a seguire – Andreescu vs Yamaguchi Wtadi21SportFace.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tabellone WTA Tokyo 2024 : Elisabetta Cocciaretto unica azzurra al via - Zheng e Haddad Maia le prime teste di serie - C’è una sola italiana al via, Elisabetta Cocciaretto, che può dire di aver avuto fortuna solo fino a un certo punto. Nelle prime ore del mattino italiano è stato composto il tabellone del WTA 500 di Tokyo, uno dei tornei forse più iconici del circuito WTA. TABELLONE WTA 500 TOKYO 2024 Zheng (CHN) [1]-Bye Stojsavljevic (GBR) [WC]-Uchijima (JPN) Gracheva (FRA)-Qualificata/Lucky Loser Tomljanovic ... (Oasport.it)

Tabellone Wta Tokyo 2024 : risultati e accoppiamenti - MONTEPREMI COPERTURA TV TABELLONE WTA 500 TOKYO 2024 PRIMO TURNO (1) Zheng bye Uchijima vs (WC) Stojsavljevic Gracheva vs (Q) Tomljanovic vs (8) Fernandez (4) Kalinskaya bye Tomova vs Kudermetova (Q) vs (Q) (Q) vs (7) Frech (6) Shnaider vs (WC) Kenin (WC) Hibino vs (Q)Cocciaretto vs Kessler (3) Kasatkina bye (5) Badosa vs Boulter (Q) vs (Q) (WC) Andreescu vs Xin. (Sportface.it)

Wta Tokyo 2024 : programma - date - orari - copertura tv e streaming - Disponibili anche una diretta streaming attraverso le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). Non a caso diverse giocatrici di alto livello hanno rinunciato al torneo nipponico: tra queste Pegula, Navarro e Collins. 00 (finale) The post Wta Tokyo 2024: programma, date, orari, copertura tv e streaming appeared first on SportFace. (Sportface.it)