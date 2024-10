Verona-Monza (lunedì 21 ottobre 2024 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici (Di domenica 20 ottobre 2024) Il Verona a cavallo della sosta prova a sfruttare le due gare casalinghe offerte dal calendario per allontanarsi dalla zona rossa della classifica contro avversarie dirette per la salvezza. Gli uomini di Zanetti ci sono già riusciti nel 2-1 contro il Venezia in rimonta, interrompendo la striscia di tre sconfitte consecutive e contro il Monza InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Infobetting.com - Verona-Monza (lunedì 21 ottobre 2024 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici Leggi tutta la notizia su Infobetting.com (Di domenica 20 ottobre 2024) Ila cavallo della sosta prova a sfruttare le due gare casalinghe offerte dal calendario per allontanarsi dalla zona rossa della classifica contro avversarie dirette per la salvezza. Gli uomini di Zanetti ci sono già riusciti nel 2-1 contro il Venezia in rimonta, interrompendo la striscia di tre sconfitte consecutive e contro ilInfoBetting: Scommesse Sportive e

Verona : Cirielli - 'contro Forze Ordine ennesima ingiustificabile aggressione' - Lo afferma il coordinatore dell'Assemblea nazionale di Fratelli d'Italia, Edmondo Cirielli. . “La sicurezza delle nostre città -aggiunge- è una priorità per il Governo, che sta lavorando per cambiare le assurde norme che non consentono la rapida espulsione di delinquenti stranieri e per aumentare le pene in questi casi”. (Liberoquotidiano.it)

Tragedia a Verona - si scaglia contro gli agenti di Polizia con un coltello : ucciso un uomo - L’identificazione della vittima è ancora in corso. . . . Davanti alla stazione Porta Nuova di Verona, dove stamane è rimasto ucciso un uomo che si era scagliato con un coltello contro gli agenti , oltre al magistrato di turno che coordina l’indagine, sono intervenuti il Questore Rosaria Amato con il vice Girolamo Lacquaniti, il comandante della Polizia locale, Luigi Altamura. (Gazzettadelsud.it)

Verona - si scaglia contro agenti : ucciso - 48 Uno straniero si è scagliato contro agenti di polizia armato di coltello ed è rimasto ucciso da un colpo di pistola. E' avvenuto nella stazione Porta Nuova di Verona. Uno degli agenti ha sparato e lo ha ferito mortalmente. 10. Poliziotti in pattuglia hanno tentato di fermarlo,ma lui li avrebbe aggrediti con un coltello. (Televideo.rai.it)