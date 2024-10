Verona: caretta (Fdi), 'grazie ad agenti per aver tutelato cittadini' (Di domenica 20 ottobre 2024) Roma, 20 ott. (Adnkronos) - "grazie agli agenti intervenuti fuori dalla stazione ferroviaria di Verona per aver tutelato la sicurezza propria e dei cittadini, neutralizzando la minaccia di un immigrato che li aveva aggrediti con un coltello". lo afferma Maria Cristina caretta, deputata di Fratelli d'Italia. Liberoquotidiano.it - Verona: caretta (Fdi), 'grazie ad agenti per aver tutelato cittadini' Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Roma, 20 ott. (Adnkronos) - "agliintervenuti fuori dalla stazione ferroviaria diperla sicurezza propria e dei, neutralizzando la minaccia di un immigrato che li aveva aggrediti con un coltello". lo afferma Maria Cristina, deputata di Fratelli d'Italia.

Poliziotto spara e uccide uno straniero - aveva aggredito degli agenti a Verona. Salvini : «Non ci mancherà » - Si era scagliato contro gli agenti armato di coltello l'uomo ucciso questa mattina davanti alla stazione di Verona Porta Nuova. Contrariamente a quanto si era appreso, lo straniero è stato... (Ilmessaggero.it)

Verona - aggredisce agenti con un coltello : ucciso - Per ora, si sa solamente che è escluso che all'origine dell'aggressione con coltello in stazione vi possa essere una matrice terroristica. (Imolaoggi.it)

Terrore alla stazione di Verona : migrante cerca di accoltellare gli agenti - freddato. Salvini : non ci mancherà - In seguito si è diretto verso la stazione ferroviaria dove, in preda ad uno stato di alterazione (probabilmente dovuto all’assunzione di sostanza alcoliche o stupefacenti) ha preso a calci la biglietteria danneggiandola, in seguito alcune auto parcheggiate ed anche la vetrina di una tabacchiera. Ha reagito con violenza ed ha aggredito i poliziotti brandendo un coltello. (Secoloditalia.it)