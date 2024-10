Una valanga d'acqua travolge l'Emilia Romagna, un morto e oltre tremila evacuati (Di domenica 20 ottobre 2024) AGI - Una slavina d'acqua, precipitazioni fino a 175 millimetri sulla Città metropolitana di Bologna: un morto e più di 2.100 gli evacuati nel capoluogo e nei suoi dintorni e altri mille in provincia di Reggio Emilia. Quindici fiumi hanno superato la soglia rossa, alcuni con livelli superiori al 2023. oltre 600 interventi effettuati dai vigili del fuoco in tutte le province dell'Emilia Romagna. È la sintesi del disastro provocato dal maltempo, fatta dalla Regione. Una nuova ondata di precipitazioni senza precedenti che colpito l'Emilia-Romagna e in particolare la Città metropolitana di Bologna. Dal pomeriggio ieri sono, infatti, caduti fino a 175 millimetri di pioggia, sul capoluogo, sulla prima collina e in comuni limitrofi come Pianoro, San Lazzaro di Savena o Casalecchio di Reno. La media storica dell'intero mese di ottobre è di poco superiore ai 70 millimetri. Agi.it - Una valanga d'acqua travolge l'Emilia Romagna, un morto e oltre tremila evacuati Leggi tutta la notizia su Agi.it (Di domenica 20 ottobre 2024) AGI - Una slavina d', precipitazioni fino a 175 millimetri sulla Città metropolitana di Bologna: une più di 2.100 gli evacuati nel capoluogo e nei suoi dintorni e altri mille in provincia di Reggio. Quindici fiumi hanno superato la soglia rossa, alcuni con livelli superiori al 2023.600 interventi effettuati dai vigili del fuoco in tutte le province dell'. È la sintesi del disastro provocato dal maltempo, fatta dalla Regione. Una nuova ondata di precipitazioni senza precedenti che colpito l'e in particolare la Città metropolitana di Bologna. Dal pomeriggio ieri sono, infatti, caduti fino a 175 millimetri di pioggia, sul capoluogo, sulla prima collina e in comuni limitrofi come Pianoro, San Lazzaro di Savena o Casalecchio di Reno. La media storica dell'intero mese di ottobre è di poco superiore ai 70 millimetri.

Maltempo : 20enne morto a Bologna. Evacuazioni in Emilia Romagna - soccorsa una famiglia intrappolata nel fango. Oggi e domani allerta gialla in Calabria - . Secondo quanto ricostruito,. . Il giovane era con fratello che è riuscito a mettersi in salvo. Era nato in provincia di Brescia, ma abitava ad Ozzano Emilia, paese vicino al luogo dove avvenuta la tragedia. L'Emilia piange un morto a causa del maltempo. Il ragazzo, 20enne, si chiamava Simone Farinelli. (Gazzettadelsud.it)

Emilia di nuovo in ginocchio : un morto e oltre duemila evacuati | VIDEO - Intanto le autorità hanno deciso di prolungare l'allerta rossa fino alla mezzanotte di oggi nelle zone di pianura dell'Emilia-Romagna - Città metropolitana di Bologna, province di Modena, Reggio Emilia (fino al parmense), Ferrara, Ravenna - e nella collina bolognese-romagnola. L'ondata di maltempo però continua anche oggi investire la Penisola da Nord a Sud, con allerte meteo e situazioni ... (Iltempo.it)

Maltempo : 20enne morto a Bologna. Evacuazioni in Emilia Romagna - soccorsa una famiglia intrappolata nel fango. Anche oggi allerta arancione in Calabria - Secondo quanto ricostruito,. . Individuato il corpo della persona dispersa a Pianoro dopo che la sua auto è stata travolta dall’acqua. . . Era nato in provincia di Brescia, ma abitava ad Ozzano Emilia, paese vicino al luogo dove avvenuta la tragedia. L'Emilia piange un morto a causa del maltempo. Il ragazzo, 20enne, si chiamava Simone Farinelli. (Gazzettadelsud.it)