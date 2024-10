Tagli lineari, un suicidio fuori discussione (Di domenica 20 ottobre 2024) I Tagli lineari nella manovra di bilancio sono la manifestazione plastica dell’incapacità del decisore di programmare. Il cinque per cento,tre miliardi, è una cifra enorme, che si rifletterà negativamente sui Tagli lineari, un suicidio fuori discussione il manifesto. Cms.ilmanifesto.it - Tagli lineari, un suicidio fuori discussione Leggi tutta la notizia su Cms.ilmanifesto.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Inella manovra di bilancio sono la manifestazione plastica dell’incapacità del decisore di programmare. Il cinque per cento,tre miliardi, è una cifra enorme, che si rifletterà negativamente sui, unil manifesto.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Meloni accelera - pronta la Manovra. Chiesto un contributo alle banche - tagli lineari per tutti i ministeri - A partire dai ministeri che saranno costretti a tirare la cinghia, scegliendo loro però che cosa tagliare per rientrare nei target. Basta, dunque, con lo stillicidio di dichiarazioni, di fughe in avanti, di proposte e controproposte che hanno agitato, e non poco, anche la maggioranza. È così che Giorgia Meloni ha meditato la mossa, arrivata a sorpresa anche per molti ministri, di portare già ... (Quotidiano.net)

Manovra - manca il 40% delle coperture. In arrivo tagli lineari. Timori del Mef sul concordato biennale : rischio flop nonostante il condono - Ma almeno le misure di flessibilità già in vigore, come quota 103 e Opzione donna, verranno rifinanziate. La trattativa con le banche su un “maggior contributo allo Stato”, che sembrava dovesse sfociare in un mero differimento della trasformazione delle attività per imposte anticipate in crediti d’imposta, pare in alto mare e si torna a parlare di un aumento dell’Ires che potrebbe riguardare ... (Ilfattoquotidiano.it)

Governo : Pd - 'ancora veleni al Mic - in arrivo tagli lineari' - Misureremo il neo ministro Giuli alla prova dei fatti quando potremo conoscere il testo della manovra di bilancio che, da quanto apprendiamo da Giorgetti, contiene anche una netta sforbiciata ai settori culturali con profondi tagli lineari”. L'Italia merita una politica culturale che sia all'altezza della sua storia e del suo patrimonio. (Liberoquotidiano.it)