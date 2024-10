Svaligiata la casa di Douglas Luiz e Alisha Lehmann dopo Juventus-Lazio. Il maxi-bottino dei ladri: portati via orologi e collane (Di domenica 20 ottobre 2024) Ancora una volta i ladri colpiscono in concomitanza con le partite di calcio: le due vittime in questo caso sono Douglas Luiz e Alisha Lehmann, fidanzati ed entrambi calciatori della Juventus. Il brasiliano stava festeggiando la vittoria per 1-0 dei bianconeri contro la Lazio nell’anticipo del sabato sera di Serie A. La svizzera invece era già in ritiro per il match della Juventus Women contro l’Inter a Milano. Mentre erano entrambi fuori casa, la loro villa è stata Svaligiata. I ladri hanno portato via un maxi-bottino, dal valore probabilmente superiore al mezzo milione di euro, composto anche da 11 orologi di Douglas Luiz e alcune collane in brillati di Alisha Lehmann. L’allarme è scattato in piena notte: sul posto Polizia e Scientifica per i rilievi del caso. Ilfattoquotidiano.it - Svaligiata la casa di Douglas Luiz e Alisha Lehmann dopo Juventus-Lazio. Il maxi-bottino dei ladri: portati via orologi e collane Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Ancora una volta icolpiscono in concomitanza con le partite di calcio: le due vittime in questo caso sono, fidanzati ed entrambi calciatori della. Il brasiliano stava festeggiando la vittoria per 1-0 dei bianconeri contro lanell’anticipo del sabato sera di Serie A. La svizzera invece era già in ritiro per il match dellaWomen contro l’Inter a Milano. Mentre erano entrambi fuori, la loro villa è stata. Ihanno portato via un, dal valore probabilmente superiore al mezzo milione di euro, composto anche da 11die alcunein brillati di. L’allarme è scattato in piena notte: sul posto Polizia e Scientifica per i rilievi del caso.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Douglas Luiz e le ‘sviste’ arbitrali : Inter - ma non era Marotta League? - Un episodio che ha scatenato violenti polemiche specialmente da parte del club biancoceleste, ma che va naturalmente a danneggiare anche l’Inter. Strano, nella famosa ‘Marotta League‘… Douglas Luiz altra svista arbitrale in vista di Inter-Juventus. Il brasiliano, infatti, non avrebbe dovuto prendere parte alla partita di San Siro se fosse arrivato il giusto cartellino rosso. (Inter-news.it)

Ladri nella villa dei calciatori della Juventus Douglas Luiz e Alisha Lehmann : bottino da oltre 500mila euro - Hanno agito ben sapendo gli impegni lavorativi di entrambi. Lui in campo in quel momento per la gara di Serie A fra Juventus e Lazio allo Stadium. Lei in ritiro in vista della partita contro l'Inter in corso di svolgimento questa mattina, domenica 20 ottobre 2024, a Milano. L'amara scoperta... (Torinotoday.it)

Torino - i ladri svaligiano la villa di Douglas Luiz mentre la Juve è in campo : rubati orologi e gioielli per oltre 500mila euro - . Ripresosi dallo shock, Douglas Luiz ha chiamato la polizia, quand’era ormai passato l’una di notte. Sul posto – in zona Gran Madre a Torino – sono intervenute le volanti della Polizia e anche la Scientifica per fare rilievi sulle tracce lasciate dai ladri e tentare nelle prossime ore di acciuffarli e recuperare la refurtiva. (Open.online)