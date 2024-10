Simone Farinelli, chi era il 20enne bresciano morto nell’alluvione nel Bolognese (Di domenica 20 ottobre 2024) Brescia, 20 ottobre 2024 – Si chiamava Simone Farinelli ed era nato in Valcamonica, nel bresciano, il ragazzo di 20 anni morto nell'alluvione a Pianoro, in provincia di Bologna. Il giovane abitava, però, ad Ozzano dell’Emilia, paese vicino al luogo dove avvenuta la tragedia. Secondo quanto ricostruito, Simone Farinelli era in macchina con il fratello Andrea, 23 anni, quando la vettura è stata travolta dall'onda del Rio Caurinziano a Botteghino di Zocca. Il fratello è riuscito a scappare dalla Toyota Yaris bianca, mentre lui non è riuscito a uscire e l'onda di piena ha trascinato via la macchina. I due giovani sono stati travolti dalla piena mentre andavano a trovare la madre che vive a Pianoro. Il corpo di Simone è stato ritrovato questa mattina dall'elicottero dei vigili del fuoco che stava perlustrando la zona. Ilgiorno.it - Simone Farinelli, chi era il 20enne bresciano morto nell’alluvione nel Bolognese Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Brescia, 20 ottobre 2024 – Si chiamavaed era nato in Valcamonica, nel, il ragazzo di 20 anninell'alluvione a Pianoro, in provincia di Bologna. Il giovane abitava, però, ad Ozzano dell’Emilia, paese vicino al luogo dove avvenuta la tragedia. Secondo quanto ricostruito,era in macchina con il fratello Andrea, 23 anni, quando la vettura è stata travolta dall'onda del Rio Caurinziano a Botteghino di Zocca. Il fratello è riuscito a scappare dalla Toyota Yaris bianca, mentre lui non è riuscito a uscire e l'onda di piena ha trascinato via la macchina. I due giovani sono stati travolti dalla piena mentre andavano a trovare la madre che vive a Pianoro. Il corpo diè stato ritrovato questa mattina dall'elicottero dei vigili del fuoco che stava perlustrando la zona.

