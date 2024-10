Ilveggente.it - Scelta inaspettata per Sinner: ne valeva la pena

(Di domenica 20 ottobre 2024) Jannikè andato controcorrente, ma lo ha fatto per un ottimo motivo: laha comunque spiazzato tutti. Nulla è stato lasciato al caso. A partire dall’accoglienza che è stata riservata ad ognuno di loro, per finire con la scenografia che ha preceduto l’ingresso in campo di ciascuno dei tennisti chiamati a partecipare al Six Kings Slam. L’organizzazione del torneo di esibizione non ha deluso le aspettative. Le ha rispettate in pieno, semmai, se non superate del tutto. Jannika Riyad ha soggiornato in una struttura esclusiva (LaPresse) – Ilveggente.itI sei campioni hanno ricevuto, è proprio il caso di dirlo, un trattamento da re, come si desume dal fatto che Jannikabbia alloggiato in un hotel estremamente lussuoso.