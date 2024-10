Ruba un cellulare, poi aggredisce e minaccia la polizia: arrestato (Di domenica 20 ottobre 2024) Prima ha Rubato uno smartphone in via Molteni a Sampierdarena, poi ha reagito con violenza all'arrivo della polizia ed è stato arrestato. A finire in manette è stato un uomo originario della Romania, che ha creato scompiglio a Sampierdarena nella tarda serata di sabato 19 ottobre 2024.Una Genovatoday.it - Ruba un cellulare, poi aggredisce e minaccia la polizia: arrestato Leggi tutta la notizia su Genovatoday.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Prima hato uno smartphone in via Molteni a Sampierdarena, poi ha reagito con violenza all'arrivo dellaed è stato. A finire in manette è stato un uomo originario della Romania, che ha creato scompiglio a Sampierdarena nella tarda serata di sabato 19 ottobre 2024.Una

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Blitz della polizia nel bosco della droga di Milano - arrestato un pusher - . Tutto è iniziato intorno alle 14. Un 41enne italiano è stato arrestato dalla polizia al termine di un blitz ai margini del bosco della droga di Milano, tra via Rogoredo e via Giuseppe Impastato, nel pomeriggio di giovedì 17 ottobre. Prima il servizio di osservazione, poi il blitz e le manette. (Milanotoday.it)

Arrestato un giovane spacciatore a Napoli : confiscati hashish e cocaina dalla Polizia - L’indagine a distanza ha portato a osservare il giovane mentre si avvicinava a un furgone in disuso. Intervento mirato della Polizia a Scampia Durante un servizio di controllo pianificato, gli agenti hanno notato un movimento sospetto in via Peppino Impastato. Le autorità stanno cercando di implementare strategie non solo di repressione, ma anche di prevenzione e educazione per affrontare ... (Gaeta.it)

Arrestato per droga - la polizia dispone il trasferimento in un centro per il rimpatrio - ANCONA – Era stato arrestato per reati legati a sostanze stupefacenti, è stato trasferito in un centro di permanenza per i rimpatri. . . . Continua l'azione di contrasto all'immigrazione clandestina voluta dal Questore Capocasa: oltre al rimpatrio di martedì scorso di un cittadino bengalese che si era. (Anconatoday.it)