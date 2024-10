Roma-Inter, la MOVIOLA LIVE: Cristante su Thuram, proteste nerazzurre per il rosso non dato (Di domenica 20 ottobre 2024) Roma-Inter, in scena alle 20.45 allo Stadio Olimpico, è il posticipo che chiude la domenica dell`ottava giornata di Serie A. Di seguito gli Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di domenica 20 ottobre 2024), in scena alle 20.45 allo Stadio Olimpico, è il posticipo che chiude la domenica dell`ottava giornata di Serie A. Di seguito gli

Roma-Inter - all’Olimpico c’è Strootman : “Ritiro? Ringrazio il fisioterapista”. E quanti altri vip | VIDEO - twitter. Kevin Strootman – calciomercato. All’Olimpico Kevin Strootman, fresco di ritiro appena annunciato ieri: “Sono serenissimo, il fisioterapista mi ha allungato la carriera di 10 anni” Roma-Inter è la partita di cartello che chiude questa domenica di campionato. ?C’è anche Kevin #Strootman all’Olimpico, il giorno dopo l’annuncio del ritiro: “È appena successo, sono sereno. (Calciomercato.it)

Inter in ansia per l’infortunio di Calhanoglu : sostituito contro la Roma dopo dieci minuti - Hakan Calhanoglu si è infortunato durante Roma-Inter ed è stato sostituito dopo dieci minuti di gioco. Problema muscolare per il centrocampista turco che ha lasciato il posto a Frattesi.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Acerbi KO - altro cambio obbligato in Roma-Inter - Poi quello di Francesco Acerbi, costretto a dare forfait al 26? per un problema alla coscia. Al suo posto entra Stefan de Vrij, ma quel che lascia già basiti è l’aver dovuto fare due cambi obbligati nel primo tempo di un Roma-Inter che inizia decisamente in salita per i nerazzurri. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non ... (Inter-news.it)