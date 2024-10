Rissa tra giovani a Casoria: minorenne ferito da un colpo all’altezza del fegato (Di domenica 20 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un incidente violento ha scosso la tranquillità di Casoria, comune situato nella provincia di Napoli, nella notte di ieri. Un minorenne è rimasto coinvolto in una Rissa tra giovani nei pressi di un centro commerciale, suscitando l’intervento dei carabinieri della sezione radiomobile e della tenenza di Arzano. L’episodio ha sollevato preoccupazioni tra la popolazione locale, innescando una serie di indagini da parte delle forze dell’ordine. L’accaduto: una Rissa violenta La scena della Rissa si è sviluppata su via San Salvatore, dove un gruppo di giovani ha iniziato a litigare per motivi che sono al momento indefiniti. Testimoni presenti al momento dell’incidente hanno visto la situazione degenerare rapidamente, con colpi scagliati tra i partecipanti. Gaeta.it - Rissa tra giovani a Casoria: minorenne ferito da un colpo all’altezza del fegato Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un incidente violento ha scosso la tranquillità di, comune situato nella provincia di Napoli, nella notte di ieri. Unè rimasto coinvolto in unatranei pressi di un centro commerciale, suscitando l’intervento dei carabinieri della sezione radiomobile e della tenenza di Arzano. L’episodio ha sollevato preoccupazioni tra la popolazione locale, innescando una serie di indagini da parte delle forze dell’ordine. L’accaduto: unaviolenta La scena dellasi è sviluppata su via San Salvatore, dove un gruppo diha iniziato a litigare per motivi che sono al momento indefiniti. Testimoni presenti al momento dell’incidente hanno visto la situazione degenerare rapidamente, con colpi scagliati tra i partecipanti.

