Rai2 lancia 'Binario 2': il nuovo morning show da Roma Tiburtina con Carolina Di Domenico e Andrea Perroni (Di domenica 20 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter 'Binario 2' è il nuovo programma mattutino di Rai2, che avrà inizio il 21 ottobre 2024. Realizzato per intrattenere gli spettatori dal vivo, il format è caratterizzato da collegamenti diretti e la presenza di ospiti dal mondo dello spettacolo e della cultura. I conduttori, Carolina Di Domenico, Andrea Perroni e Gianluca Semprini, porteranno un mix di informazioni e intrattenimento dalla Stazione Tiburtina di Roma. 'Binario 2': il format del programma 'Binario 2' si presenta come una proposta fresca e dinamica nel panorama dei programmi mattutini, andando in onda dal lunedì al venerdì dalle 7:15 alle 8:15 su Rai2 e in streaming su RaiPlay.

