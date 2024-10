Donnaup.it - Ragù di magro: il condimento ligure senza carne, ma tanto saporito

(Di domenica 20 ottobre 2024)di: il, maPer aspetto, ricorda ilbolognese, ma non contiene, essendo per l’appunto di, e prevede tempi di preparazione molto più veloci. Si realizza in poco più di mezz’ora ed è incredibilmente appagante. Possiamo utilizzarlo per condire la pasta, il pesce, le verdure o come inre per le minestre, ne basta un cucchiaio in sostituzione al parmigiano! È talmente buono che tutti, ma proprio tutti, faranno scarpetta! Per cucinarlo servono solo ingredienti semplici e sempre presenti in dispensa, come acciughe, funghi secchi, pelati, olio, sale e pinoli.